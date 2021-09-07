Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti

Kariyerinde 85 filmde rol alan 'Bebel' olarak da bilinen aktör, 32 farklı oyunda ve TV filmlerinde oynadı.

Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayata veda etti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu 88 yaşındaydı.

JEAN-PAUL BELMONDO KİMDİR?

Gençliğinde okul yıllarında boks yapan,, burunu kırdıktan sonra sporu bırakıp sanata yönelen aktör, 50'li yıllarda tiyatro eğitimi aldı. Önce sanat filmlerinde ardından komedi-aksiyon türüne yöneldi.

Fransa'da 20'nci yüzyılın en büyük aktörü olarak kabul edilen Belmondo'nun en ünlü filmi 5,5 milyon seyirciye ulaşan 1965 yapımı, Türkçe'ye Büyük Reis olarak çevrilen "Le cerveau" (Beyin) oldu.

1975 ve 1985 yılları arasında dünya çapında bir üne kavuşan aktör, 1981 yapımı Profesyonel, 1960 yapımı Serseri Aşıklar ve 1965 yapımı Çılgın Pierrot filmlerinde oynamıştı.

Belmondo, 1980'lerden bu yana Fransa'nın en çok kazanan aktörleri arasında yer alıyor.

Belmondo, 2017'de Fransa'nın Oscar'ı Cesar Sinema Ödülleri'nde onur ödülüne layık görülmüştü.

Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayata veda etti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu 88 yaşındaydı.

Kariyerinde 85 filmde rol alan 'Bebel' olarak da bilinen aktör, 32 farklı oyunda ve TV filmlerinde oynadı.

1975 ve 1985 yılları arasında dünya çapında bir üne kavuşan aktör, 1981 yapımı Profesyonel, 1960 yapımı Serseri Aşıklar ve 1965 yapımı Çılgın Pierrot filmlerinde oynamıştı.

Belmondo, 1980'lerden bu yana Fransa'nın en çok kazanan aktörleri arasında yer alıyor.

Belmondo, 2017'de Fransa'nın Oscar'ı Cesar Sinema Ödülleri'nde onur ödülüne layık görülmüştü.

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07/09/2021 11:56