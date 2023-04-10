Fransız Alpleri'nde çığ: En az 4 ölü
Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü açıklandı.
10/04/2023
Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü açıklandı.
Olay, pazar günü öğle saatlerinde Fransa'nın güneydoğusundaki Mont Blanc yakınlarında, Armancette buzulunda meydana geldi.
Bölge belediye başkan yardımcısı, ölenlerden ikisinin dağ rehberi olduğunu bildirdi.
Olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve 2 kişinin hala kayıp olduğu duyuruldu.
Çığın, dağın tepesinden kopan bir kar tabakasından kaynaklı olduğu bilgisi verildi.
Kayıp iki kişiyi arama çalışmalarının bugün yeniden başlaması bekleniyor.