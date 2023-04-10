Fransız Alpleri'nde çığ: En az 4 ölü

Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü açıklandı.

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10/04/2023

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Fransız Alpleri'nde çığ: En az 4 ölü

Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü açıklandı.
Olay, pazar günü öğle saatlerinde Fransa'nın güneydoğusundaki Mont Blanc yakınlarında, Armancette buzulunda meydana geldi.

Bölge belediye başkan yardımcısı, ölenlerden ikisinin dağ rehberi olduğunu bildirdi.

Olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve 2 kişinin hala kayıp olduğu duyuruldu.

Çığın, dağın tepesinden kopan bir kar tabakasından kaynaklı olduğu bilgisi verildi.

Kayıp iki kişiyi arama çalışmalarının bugün yeniden başlaması bekleniyor.

10/04/2023 09:26
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TAGS: Fransa, Alpler
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