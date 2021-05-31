Fransız askısı ve dudak liftingi yaptırmıştı

Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Seda Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı. Ünlü sanatçı Instagram'da yayınladığı videosunda son hali ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti.

Sosyal medya hesabından bir video çekip açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.

Seda Sayan'ın açıklamaları kadar yüzündeki değişiklik de dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileşen 58 yaşındaki ünlü şarkıcı ‘estetik yaptırmayı seviyorum’ sözleriyle eleştirilere cevap vermişti.

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31/05/2021 10:55