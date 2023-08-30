Fransız Bakan'ın kendisiyle röportaj yapan kadın muhabirlerin 'neden üstsüz olmadığı' sorusu tepki çekti

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Dupond-Moretti, basın toplantısından sonra "Benimle röportaj yapan kadın gazetecilerin hiçbirinin üstsüz olmadığını fark ettim. Yeterince sıcak değil miydi?" dedi.

Dupond-Moretti'nin yorumu başta gazeteciler ve sendikalar olmak üzere geniş çevrelerce "uygunsuz" ve "cinsiyetçi" olarak eleştirildi.

Fransız Bakan'a yakın kaynaklara göre ise Dupond-Moretti, sözlerinin bağlamından saptırıldığını savunuyor.

Hafta sonunda, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesine bağlı Aurillac ilçesinde üstsüz dolaşan Marina adlı bir kadına "cinsel teşhir" suçlamasıyla para cezası kesilmesinin ardından protestolar patlak vermişti.

Marina ise basına açıklamasında, "Çok sıcak bir gündü. Pek çok erkeğin yaptığını yaptım ve sokakta üstsüz yürüdüm." demişti.

Protestolar sırasında, adliye binasına saldırılmış, duvarlarına yazılar yazılmış ve kapıları kırılıp binaya zarar verilmişti.

Dupond-Moretti ise söz konusu protestolarda zarar gören adliye binasını denetlemeye gitmişti.