Fransız bakanlara yeni kural: Bu uygulamalar yasaklandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, kabinesinden WhatsApp, Signal veya Telegram gibi yaygın anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanmayı bırakmalarını ve Paris'in start-up sahnesinin bir ürünü olan ve kendisini daha güvenli bir alternatif olarak sunan, yaygın olarak bilinmeyen Olvid'i yüklemelerini istedi.

Reuters'ın haberine göre Başbakan Borne, Fransa basınında çıkan haberleri doğrulayarak, bir bakanlık genelgesiyle bakanları ve üst düzey çalışanlarını Olvid uygulamasını telefon ve bilgisayarlara yerleştirmeye çağırdı.

MESAJLAŞMA UYGULAMALARININ YERİNİ ALMASI BEKLENİYOR

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, iki kriptografi araştırmacısı tarafından yürütülen ve birkaç Fransız teknoloji uzmanı tarafından desteklenen Olvid'in gizli bilgiler içerebilecek alışverişlerin güvenliğini güçlendirmek amacıyla diğer anlık mesajlaşma sistemlerinin yerini alacağı belirtildi. Fransız Le Point dergisi daha önce başbakana dayandırdığı haberinde, genelgenin bakanlara mesajlaşma uygulamalarını değiştirmeleri için 8 Aralık'a kadar süre tanıdığını duyurmuştu.

BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ GARANTİ EDİLEMEZ

Konuyla ilgili Borne, "Başlıca tüketici anlık mesajlaşma uygulamaları günlük iletişimimizde giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu dijital araçların güvenlik kusurları yok değildir ve bu nedenle bunlar aracılığıyla paylaşılan konuşmaların ve bilgilerin güvenliğini garanti edemezler" diye konuştu.