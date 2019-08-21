Fransız basını duyurdu; Monaco bir forvet transferini daha bitirdi

Fransız basını, Monaco'nun Leicester City'den Islam Slimani'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını yazdı.

Galatasaray'da Radamel Falcao transferi henüz mutlu sona ulaşmazken sarı-kırmızılı ekibe Monaco'dan iyi haber geldi.

France Football'da yer alan habere göre, Wissam Ben Yedder'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmayı planlayan Monaco, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Islam Slimani'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Kırmızı-beyazlılar, Leicester City'nin kadro planlarında yer almayan Slimani'yi kiralamak için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, sarı-lacivertli ekipte 25 resmi maçta görev yapıp 5 gole imza atmış ve beklentilerin altında kalmıştı.

Cezayirli golcü, Sporting Lizbon forması giydiği dönemde bir süre Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ile birlikte çalışmıştı.