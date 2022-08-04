Fransız denizci alabora olan yelkenlide 16 saat hayatta kaldı

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan denize açılan tekneden pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde acil durum sinyali gönderildi.



İspanyol sahil güvenlik ekipleri, 5 dalgıç ve 3 helikopteri taşıyan kurtarma gemisiyle yola çıkarak adamın bulunduğu yere ulaştı.



Denizcinin yaşadığını teyit etmek için yelkenliye vurarak ses çıkaran ekipler, iç kısımdaki adamdan karşılık aldı.Havanın kararması ve denizdeki dalga nedeniyle kurtarma operasyonunu o an gerçekleştiremeyen ekipler, alabora olan yelkenliye yüzdürme balonlarını bağladı.



Ertesi gün, iki dalgıç, yelkenlinin alt kısmına yüzerek adamı kurtarmayı başardı.



Denizci, hava yoluyla bölgeden alınarak hastaneye götürüldü.

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04/08/2022 09:41