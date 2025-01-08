Fransız futbolunda bir devir sona eriyor
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 13 yıllık görevini bitiriyor. 56 yaşındaki çalıştırıcı, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevine devam etmeyecek.
YAYIN TARİHİ:
08/01/2025
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 13 yıllık görevini bitiriyor. 56 yaşındaki çalıştırıcı, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevine devam etmeyecek.
Fransa'ya 20 yıl sonra Dünya Kupası kazandıran teknik direktör Didier Deschamps, Milli Takım kariyerini noktalıyor.
56 yaşındaki çalıştırıcı, 2012 yılından beri yürüttüğü Fransa Milli Takımı teknik direktörlük görevine artık devam etmeme kararı aldı.
L'equipe'in haberine göre Fransız futbolunun efsanesi bugün kararını kamuoyuyla paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, Didier Deschamps'ın son turnuvası olacak.
Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası ve 2021'de Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.
YAYIN TARİHİ: