Fransız heykeltıraş Rodin'in 22 eseri Antalya'da sergileniyor

Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in 22 eserinin yer aldığı, "Tutkunun Heykeltraşı Rodin: Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki" sergisi, Antalya Kültür Sanat'ta sergileniyor.

"Doğu Akdeniz'in en büyük Rodin koleksiyonu" olarak anılan seçkide, sanatçının 1880'den itibaren hazırladığı unutulmaz eserlerden, "The Kiss" (Öpücük), "Eternal Spring" (Sonsuz Bahar), "The Falling Man" (Düşen Adam), "Havva" ve "Düşünen Adam" görülebilecek.

Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ATSO'nun 140. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir sergi yapmak istediklerini belirterek, "Bundan önceki küratör arkadaşımız 'Burada Rodin sergisi yapabiliriz.' diye bir öneride bulundu. Rodin sergisini nasıl yapabileceğimizi araştırdığımızda, bizim de bir üyemiz olan Erbir Arkın Bey'in KKTC'de Rodin koleksiyonu olduğunu tespit ettik. Erbil Bey ile irtibata geçtik." dedi.

Daha önce İspanyol ressam Picasso ile ABD'li ressam Andy Warhol'un da aralarında bulunduğu 20'ye yakın uluslararası sergiye imza attıklarını kaydeden Çetin, binanın yapısının da önemli sergileri ağırlamaya çok uygun olduğunu dile getirdi.

Çetin, KKTC'den eserleri getirirken yaşanan sorunlara da değinerek, şunları kaydetti:

"KKTC, Avrupa dolaşım ağında olmadığı için eserler Kıbrıs'tan buraya biraz zor geldi. Epey zahmetli bir gelişi var. Önce kara yoluyla arabalı vapurla geçecekti. Sonra o iş zor olunca vazgeçtik. Güvenlik de önemli. Daha sonra uçakla Antalya'ya getirdik. Bir aydır da burada. Hem bizim 140. yılımızı kutluyoruz hem de kültür sanat alanında çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız en iyi sergilerden biri Rodin'in sergisi."

"Rodin'in bu kadar çok eseri daha önce bir arada hiç görülmedi"

Binanın üç katına yayılan eserlerin gerçekliğine ilişkin zaman zaman ziyaretçilerin sorularıyla karşılaştığını dile getiren Çetin, "Tabii Rodin'in bu kadar eseri daha önce bir arada hiç görülmemişti." diye konuştu.

Davut Çetin, eserlerin her birinin katalogda yer aldığının ve sertifikalı olduğunun altını çizdi.

Antalya halkının sergiye ilgisine de değinen, Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz zaten burayı, burada bir kültür oluşturmak için kurduk. Biz bunu 2015'te yaptığımızda Antalya'da kültür sanat anlamında hiçbir yer yoktu. Bu anlamda baktığımızda diğer sergilerimize göre gayet iyi gidiyor. Yurtdışından gelen misafirler de Rodin'i görünce ilgi gösteriyor. Çünkü havalimanında bu serginin tanıtımı yapılıyor. Çok memnunuz ziyaretçi sayısından. Kültür turizmine de tabii büyük katkısı var. Rodin sergisinin Antalya'da olmasını birçok insan yadırgıyor. Antalya'da böyle bir merkez olduğunun birçok kişi farkında değil. Picasso sergisi yaptığımızda da Andy Warhol'da da 'Bunlar gerçek mi acaba? diye aynı şeyleri yaşadık. Antalya'da bu kültür artık yavaş yavaş oturdu. Bundan sonra daha da gelişerek gidecek. Rodin sergisi buna biraz katkı verecek diye düşünüyorum."

"Auguste Rodin şölenini kaçırmayın"

Antalya Kültür Sanat Sergiler ve Etkinlikler Koordinatörü Seray Kantarcıoğlu da serginin Antalya'da açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyaca ünlü bir sanatçıyı Antalya'ya getirdiğimiz ve 22 Rodin eserini Antalyalılarla buluşturduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Erbil Bey'in 27 parçadan oluşan bir koleksiyonu var. Biz nakliye güçlüğü sebebiyle 5 eser dışında, geri kalan 22 eseri Antalya Kültür Sanat'ta sanatseverlerin izlenimine sunuyoruz. Bu açıdan çok gururluyuz diyebilirim." ifadelerini kullandı.

ATSO'nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eserleri Antalyalılarla buluşturmak istediklerinin altını çizen Kantarcıoğlu, tüm sanatseverlere kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, "Sadece Antalya'dakiler için değil aslında, Türkiye'nin her yerinden hatta yurtdışından ziyaretçilerin gelip burada bu eserleri görmesini, Auguste Rodin (eserleri) hazır Antalyadayken bu güzel şöleni kaçırmamalarını, herkesten bu güzel eserlerin keyfini sürmesini istiyoruz."değerlendirmesinde bulundu.

Seray Kantarcıoğlu, sergide sanatçının kişiliğine, yaşamına ve sanat çizgisine dair bilgilerin de olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Aslında eserlerin bir diğer önemi şu; Rodin'in heykel yapım tekniklerini, çalışma karakteristiğini çok iyi yansıtan parçalar mevcut. Biz bu heykel sayesinde Rodin'in ilk dönemde yaptığı eserlerin yanı sıra daha geç dönemde yaptığı eserlerinden örnekleri, bir heykeli yaparken hangi teknikleri kullandığını, mitolojik konuları nasıl işlediğini, kendinden önceki dönemlerden, klasisizmden, Rönesans heykelinden nasıl etkilendiğini ve bunlara rağmen modern çağın çığır açan bir heykeltıraşı olarak günümüze ulaşan bu eserleri izleyiciye sunmaya çalışıyoruz. O yüzden her biri birbirinden kıymetli, önemli ve çok değerli parçalar."

Eserlerin sergilendiği binanın en yüksek teknik donanıma sahip olduğuna işaret eden Kantarcıoğlu, sulu ve gazlı yangın söndürme, alarm sistemi ve önceki sergilere oranla daha çok sayıda, 7/24 güvenlik görevlisi bulunduğunu sözlerine ekledi.

Serginin küratörlüğünü, The Arkın Collection Gallery Sorumlusu Oya Silbery yaparken, koordinatörlüğünü Antalya Kültür Sanat Yöneticisi Münevver Eminoğlu, düzenlemesini ise Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), The Arkın Rodin Collection Gallery, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Kültür Sanat üstlendi.

Yerli ve yabancı tüm sanatseverlerin izlenimine açık sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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07/07/2022 16:40