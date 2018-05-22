Fileleftheros ve diğer gazeteler, TOTAL’in Doğu Akdeniz’deki üretim ve araştırma faaliyetleri sorumlusu Stephane Michel bu yöndeki talebi dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile temaslarda bulunurken iletti.

Haberi “Fransız Devi TOTAL 8 Numaralı Parsele De Türkiye’nin Gözüne De Giriyor…Fransız-İtalyan Ekseni 6, 8 ve 11’inci Parsellere Yayılıyor… Türk Meydan Okumalarının Göğüslenmesi İçin Beklemede” başlık ve spotlarıyla aktaran gazete, TOTAL ile ENI arasında varılan ve ENI’nin 8 numaralı parseldeki haklarının yarısını TOTAL’e vermesiyle ilgili anlaşmanın Michel tarafından Rum Yönetimi'nin onayına sunulduğu belirtildi.

Tıpkı 3’üncü parselde olduğu gibi, 8 numaralı parselin çok büyük bir bölümünün Kıbrıslı Türklere ait olduğu için “Türk tehdidi altında olduğunu” iddia eden gazete, TOTAL’in dün ortaya koyduğu talebin, 3’üncü parselde yaşanan gerilimin sadece birkaç ay sonrasına denk gelmesi nedeniyle Türkiye’ye önemli mesaj niteliğinde olduğunu savundu.

Habere göre, Stephane Michel, Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, TOTAL ve ENI’nin 11’inci parselde olduğu gibi eşit oranda (yarı yarıya) ruhsat sahibi olduğu 6’ncı parseldeki “kalipso” hedefinde doğrulama sondajı yapılacağını ancak öncesinde birçok teknik çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Lakkotripis de bu gelişmenin “8’inci parseldeki konsorsiyumu güçlendirdiği ve Fransız şirketinin bölgedeki varlığını genişlettiği” için çok önemli olduğunu söyledi.

TOTAL’in 8’inci parselde de ENI ile yarı yarıya ortak olma talebinin daha önceden Enerji Bakanlığı’na sunulduğu ve Bakan Yorgos Lakkotripis’in ilgili verileri hazırladığı kaydedilen haberde şu anda talebi inceleyip, resmî karar için Rum Bakanlar Kurulu’na iletecek olan Danışma Komitesi’nin toplantı tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Politis, “ENI-TOTAL Kendi Havasında… Erdoğan’ın Taciz Korkusu Hiçbir Yere Varmadı” başlığıyla aktardığı haberinde, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin, sertleşen Türk tavrı ve bundan sonraki sondaj girişimlerini de engelleme tehditleri nedeniyle cesaretinin kırıldığı bir dönemde ENI’nin TOTAL ile 8’inci parselin yüzde 50’si için pazarlığa gitmeye iten sebebin anlaşılamadığını yazdı.

Gazete, 6’ncı ve 11’inciden sonra 8’inci parselin, Fransız ve İtalyan şirketlerinin Doğu Akdeniz’de işbirliği yapacağı 3’üncü parsel olacağına, ENI’nin ruhsat sahibi olduğu 2, 3, 8 ve 9’uncu parsellerdeki sözleşme yükümlülüklerine uyma kararı nedeniyle, iki şirketin bu tür işbirliklerinin devamının ihtimal dışı olmadığına dikkat çekti.

Haberde, “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önümüzdeki seçimleri kazanması ve bundan sonraki sondaj çalışmalarını savaş gemileriyle engelleyerek, Rum yönetiminin enerji programlarını alaşağı etme kararında ısrar etmesi halinde artık daha çok parselde hem ENI’yi, hem de TOTAL’i karşısında bulacağı” yorumuna yer verildi.

Rum Yönetimi’nin, TOTAL’in de müdahil olması ile Türkiye’nin, bundan sonraki sondajları engellemede yaşayacağı zorluk derecesini artırması beklentisi içerisinde olduğuna dikkat çeken gazeteye göre 8’inci parselde yapılan üç boyutlu araştırmalardan sonra, parsel içerisindeki “Eratosthenus” yatağının Mısır’ın “Zohr” yatağındakinin benzeri yapılar barındırdığı yönünde iyimserlik hakim.

Buna karşın 8’inci parseldeki somut hedeflerin hangileri olduğunun belirlenmediğini, araştırma ve analizlere devam edileceğini yazan gazete, 2018 içerisinde, belki 2019’da da sondaj söz konusu olmadığını, 6’ncı parseldeki ‘Kalipso’ hedefinde doğrulama sondajının da 2018 içerisinde beklenmediğini ekledi.

Alithia, haberi TOTAL’in ENI’ye ruhsatlı 8’inci parsele yüzde 50 oranında katılım kararının enerji yanında siyasi mesajlar da içerdiği yorumuyla verdiği haberine “Üçüncü Parselde de Fransız-İtalyan Ortaklığı” başlığını attı.

Haravgi, “Fransız TOTAL ENI İle 8’inci Parsele De ‘Giriyor’… Halen ENI İle 6 ve 11’inci Parsellerin Yüzde 50’sine Sahip” başlığını attı.

DİKO ÇÖZÜMDEN SONRA TÜRKİYE’YE DOĞAL GAZ BORU HATTI TEKLİFİNE KARŞI

Gazete, DİKO’nun dün açıklama yayımlayarak Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristoyas’ın Anastasiadis’e (yazdığı mektupta)Türkiye’ye çözüm teşviki olsun diye çözümden sonra doğal gazın Türkiye üzerinden nakledileceği bir boru hattı inşa edilmesi önerisine “tamamen karşı olduğunu” açıkladığını yazdı.

Habere göre, “Kıbrıs doğal gazı Avrupa’ya yalnızca EAST MED Avrupa hattı üzerinden taşınmalı” görüşünü belirten DİKO açıklamasında şu iddiaları da ortaya koydu:

“Kıbrıs doğal gazının musluğunu Türkiye’nin denetimine bırakmak en kötü tercih ve siyasi intihar olur. Türkiye’ye boru hattı doğal gazımızın ihracı için karlı ve ekonomik bir yöntem değil. Kıbrıs doğal gazı Avrupa’ya ancak Kıbrıs ekonomisi açısından en karlı tercih olan Mısır üzerinden sevk edilmeli.”