Fransız kadın üç gün sonra bulundu

Fransız gezgin kadının Çorlu'daki 3 günlük kâbusu domuz avına çıkanların dikkati sayesinde son buldu. Tekirdağ Çorlu’da domuz avına çıkan avcıların fark ettiği, maden sahasında yaklaşık 3 gündür mahsur kalan Fransız gezgin, itfaiye tarafından bitkin vaziyette sağ kurtarıldı. Yaşadıklarını anlatan avcı Destegül, “Kedi sesi diye gittik, sonra birinin şişe salladığını görünce yardımına koştuk” dedi.

Yenice kırsalında domuz avına çıkan Hüseyin Destegül ve arkadaşı Erdi Toprak, maden sahasından sesler duydu. Kedi sesleri geldiğini zannettikleri yere doğru yaklaşan avcılar, çukurdan bir el uzatıldığını gördü.

Maden sahası içinde bir vatandaşın mahsur kaldığını fark eden avcılar, jandarma, itfaiye ve sağlık birimini arayarak yardım talebinde bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 gündür düştüğü yerde mahsur kalan Fransız gezgin Marie Laure’yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kurtardı. Bitkin durumdaki 61 yaşındaki Fransız kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.