Fransız ressam Monet'in tablosu açık artırmaya çıkıyor

Fransız ressam Claude Monet'in "Les Saules, Giverny” (Söğütler, Giverny) adlı tablosu Paris'te açık artırmaya çıkıyor.

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06/11/2023

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Fransız ressam Monet'in tablosu açık artırmaya çıkıyor

Fransız ressam Claude Monet'in "Les Saules, Giverny” (Söğütler, Giverny) adlı tablosu Paris'te açık artırmaya çıkıyor.

Fransız ressam Claude Monet'in 1948'den bu yana bir ailenin elinde yer alan tablosu açık artırmada satışa çıkıyor. "Les Saules, Giverny” (Söğütler, Giverny) adlı tablonun Paris'te 3,22 milyon dolar gibi rekor bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre, 1886 yılında yapılan tablo 1948'den bu yana Yahudi kökenli bir ailenin evinde bulunuyordu.

Satışa çıkacak olan tablo, sanatçının nadir bulunan eserleri arasında yer alıyor bu nedenle oldukça talep görüyor.

06/11/2023 11:58
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TAGS: Monet
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