Fransız Senatörler, Fransızlar ve düzensiz göçmenlerin evlenmesinin yasaklanmasını istiyor

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20/02/2025

Fransız Senatörler, Fransızlar ve düzensiz göçmenlerin evlenmesinin yasaklanmasını istiyor

Fransa Parlamentosu'nun üst kanadı olan Senato, Fransız vatandaşları ile düzensiz göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

Senato'nun Genel Kurulu'nda, Fransızların, bu ülkede ikamet etmek için gerekli belgeleri olmayan düzensiz göçmenlerin evlenmelerine yasak getirmeyi hedefleyen tasarı ele alındı.

Genel Kurul'da yapılan oylamada, tasarı 110 "hayır" oyuna karşı 227 "evet" oyuyla kabul edildi.

Merkezci Senatör Stephane Demilly'nin Senato'ya sunduğu tasarı kapsamında, Fransız vatandaşlarının, düzensiz göçmenlerle evlenmesine yasak getirilmesi amaçlanıyor.

Tasarıyla yabancıların, Fransızlarla evlenmek istediklerinde Fransa'da ikamet izni olduğunu kanıtlamalarının şart koşulması öngörülüyor.

Senato'da konuşan Demilly, bu tasarının yabancılara yönelik herhangi bir nefret içermediğini savunarak, Fransız belediye başkanlarını korumaya yönelik bir tasarı olduğunu ifade etti.

Hükümetin desteklediği tasarı, solcu senatörler tarafından Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle tepki topladı.

Tasarının parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te de görüşülmesi bekleniyor.

Bu tasarı Meclis'te de kabul edilirse, sosyalist parlamenterler, Anayasa Konseyi'ne başvuracaklarını kaydetti.

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TAGS: Fransız Senatörler, Fransızlar ve düzensiz göçmenlerin evlenmesinin yasaklanmasını istiyor
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