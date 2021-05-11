Fransız uçak gemisi Limasol’a geldi

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Limasol limanına geldi. Rum haber kaynakları geminin gelişinin, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs ile gelişen savunma ilişkisini gösterdiğine dikkat çekti.

Fransa Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano, Güney Kıbrıs makamlarının donanmanın amiral gemisinin mürettebatına sunduğu yüksek standartta konukseverliğini övdü.

Fransız donanma savaş gemilerine sürekli hizmet veren ve savunma ve güvenlik konularında işbirliğinden dolayı Lefkoşa'ya şükranlarını ifade etti.

Charles de Gaulle, 2010, 2016 ve 2020 yıllarında Limasol'a geldi.

DoNanma Görev Gücü 473'ü yönetir ve terörist grup IŞİD'i ortadan kaldırmak için "Doğal Kararlılık" operasyonunun bir parçası olan "Clemenceau 21" misyonuna katılır.

Uçak gemisinin kaptanı Kaptan Guillaume Pinget, Limasol'un denizciler için tanıdık bir yer olduğunu Toulon'daki üslerinden üç ay ve Basra Körfezi'nde üç hafta ayrıldıktan sonra dinlenmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Görev Gücü Komutanı Tuğamiral Marc Aussedat, görevin Fransızların kararlılığını ve ABD önderliğindeki Doğal Kararlılık operasyonunda terörizmle mücadeleye katılımını vurgulamak için tasarlandığını söyledi.

Birkaç hafta içinde Amiral, Charles De Gaulle'ün deniz saldırı kuvvetlerinin ortak bir tatbikat için Batı Akdeniz'de İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth ile ilk kez buluşacağını kaydetti.

Önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs'tan yola çıkacak nükleer enerjiyle çalışan Charles de Gaulle, 20 Rafale Marine savaş uçağı her türlü havada havadan erken uyarı uçağı 2C Hawkeye, Caïman ve Dauphin Pedro helikopterlerini taşırken 1.200 denizci, 500 Denizci ve yaklaşık 100 deniz subayına ev sahipliği yapıyor.

Fransa'nın bölgesel askeri gücü, De Gaulle'ün etrafında merkezlenmiş bir hava savunma avcısı ve denizaltı karşıtı fırkateynler de dahil olmak üzere çeşitli savaş gemilerinden oluşan bir deniz kuvveti olan Task Force 473'te kendini gösterdi.

Ülkenin halihazırda Doğu Akdeniz'de kalıcı olarak konuşlanmış bir firkateyni var.

Görev gücünün Doğu Akdeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'ndaki beş aylık konuşlandırılmasının birincil görevi, üç yıllık görevinin ardından IŞİD'in kalıntılarını ortadan kaldırmakla görevli birkaç ülkeden ABD liderliğindeki bir güç misyonu olan Inherent Resolve Operasyonuna yardımcı olmak. Suriye ve Irak topraklarının büyük bir kısmına hükmetmek.

Bu habere tepkiniz:



11/05/2021 14:11