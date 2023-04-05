Fransız ve İtalyan büyükelçileri Halkın Partisi’ni ziyaret etti

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05/04/2023

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Fransız ve İtalyan büyükelçileri Halkın Partisi’ni ziyaret etti

 Fransız Büyükelçisi ile İtalyan Büyükelçisi, Halkın Partisi (HP) Genel Merkezini ayrı ayrı ziyaret ederek HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu ile görüştü.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak yakın gelecekte yaşanması muhtemel gelişmeler ve yeni fikirler ele alındı. Görüşmelerde ayrıca Doğu Akdeniz bölgesi ile Avrupa Birliği içerisinde yaşanan ekonomik, siyasi ve diplomatik gelişmeler de görüşüldü.

Diplomatlarla görüşmelerde ayrıca Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği ile bağlantılı çeşitli sıkıntılarının dile getirildiği ve Kıbrıs sorununda yaşanan tıkanıklığa ve enerji gibi konularda atılabilecek adımlara değinilerek görüş alış verişinde bulunuldu.

05/04/2023 18:59
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TAGS: Fransız ve İtalyan büyükelçileri Halkın Partisi’ni ziyaret etti
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