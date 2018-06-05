Fransız yüzücü Pasifik Okyanusu'nu geçecek

Pasifik Okyanusu'nu yüzerek geçen ilk insan olmak isteyen 51 yaşındaki Fransız yüzücü Ben Lecomte, yüzme maratonuna Japonya'dan başladı.

Zorlu yolculuğu esnasında düşük su sıcaklığı, fırtınalar, köpek balıkları gibi pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalacak Lecomte'nin amacı iklim değişikliğibe dikkat çekmek.

Lecomte'nin yaklaşık 9 bin kilometreyi yüzerek aşması beklenirken bu yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayacağını duyurdu.