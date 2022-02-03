Fransızların 3'te 2'si kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşünüyor

Fransa'da yapılan bir anket, halkın üçte ikisinin, kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

ads ads ads ads
03/02/2022

ads
ads
ads
Fransızların 3'te 2'si kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşünüyor

 

Fransa'da devlete ait Fransa Televizyonları için Ipsos-Sopra Steria şirketi tarafından 18 yaş üstü 989 kişiyle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 65'i, kamu hastanelerinin durumunu "kötü" olarak değerlendirdi.

Katılımcıların, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna 2 aya yakın süre kala, adaylara sağlık konusundaki güvenlerinin de düşük olduğu görüldü.

Macron'a güven yüzde 35

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler partisinin adayı Valerie Pecress'e güven yüzde 32, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin Başkanı Marine Le Pen'e yüzde 30, Yeşiller Partisinin (EELV) adayı Yannick Jadot ile aşırı sağcı aday Eric Zemmour'a güven yüzde 20 oldu.

Diğer yandan, ülkenin sağlık sistemini, katılımcıların yüzde 56'sı bakım kalitesi, bakıma erişimi ve masrafların geri ödenmesi açısından iyi olarak değerlendirdi.

03/02/2022 11:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kamu hastaneleri, fransa, haber
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.