Frau Architekt sergisi, Mimarlıktaki kadınların 100 yılı aşkın tarihini portreliyor

Frau Architekt sergisi, Almanya ve Kıbrıs'ta, kadınların mimarlık mesleğinde son 100 yıldaki varoluş tarihini 33 kadın mimar örneği üzerinden inceliyor. İlk kez Frankfurt'taki Alman Mimarlık Müzesi’nde (Deutsches Architekturmuseum- DAM) gösterilen sergi, Teresa Tourvas ve Müge Rıza'nın küratörlüğünde, Kıbrıs portreleri de eklenerek genişletildi. 7 Aralık’ta açılışı yapılan Frau Architekt sergisi 5 Şubat 2022 tarihine kadar Goethe-Institut Kıbrıs'ın etkinlik salonunda sergilenecek.

Frau Architekt sergisi, Almanya ve Kıbrıs'ta mimarlık alanındaki kadın varlığını, kadınların başarılarını, gündelik gerçekliklerini ve eşit mesleki fırsatlar yaratma mücadelelerini inceliyor. Sergi bu temayı, mimarlığı önemli ölçüde etkilemiş veya bugün hala şekillendirmekte olan Almanya'dan 22 ve Kıbrıs'tan 11 olmak üzere, 33 kadın portresi aracılığıyla irdeliyor.

Frau Architekt sergisi ilk kez 2017 yılında Frankfurt'taki Alman Mimarlık Müzesi’nde (Deutsches Architekturmuseum- DAM) gösterildi ve Goethe-Institut Kıbrıs tarafından Teresa Tourvas ve Müge Rıza ile işbirliği içinde Kıbrıs’tan portrelerle genişletildi.

Frau Architekt sergisinin Kıbrıs bölümünde, bireysel ve kolektif çalışmaları, tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş projelerden, bilim, aktivizm, sosyal katılım, girişimcilik, sürdürülebilirlik, şehircilik ve konservasyona kadar uzanan 6 Kıbrıslı Rum ve 5 Kıbrıslı Türk kadın mimarın portreleri sergileniyor. Sergi kapsamında, bilinen ilk Kıbrıslı kadın mimar (1937-1997) portresi de ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Maro Efthymiades-Adjini'nin, Solmaz Feridun (1961), Eleni Romanou Demetriadou (1969), Androula Demetriou (1970), Sevim Altan (1972) gibi diğer çağdaşlarının da yolunu açtığı kaydediliyor.

Lefkoşa'da gerçekleştirilen sergide yer alan kadın mimarlarsa şöyle:

Emilie Winkelmann, Marie Frommer, Margarete Schütte-Lihotzky, Lotte Stam-Beese, Lucy Hillebrand, Wera Meyer-Waldeck, Merete Mattern, Iris Dullin-Grund, Verena Dietrich, Ingeborg Kuhler, Gesine Weinmiller, Almut Grüntuch-Ernst, Maro Efthymiades-Adjini, İlkay Feridun, Athina Papadopoulou, Margarita Danou, Sevina Floridou, Münevver Özgür Özersay, Esra Can, Meltem Nalbantoğlu, Christiana Ioannou, Simzer Kaya, Veronika Antoniou.

Lefkoşa’da ara bölgede Ledra Palace yanındaki Goethe Institut’ta 5 Şubat 2022’ye kadar açık olacak sergi, Çarşamba-Cuma 14.00-19.00, Cumartesi ise 10.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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08/12/2021 14:28