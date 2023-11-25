Fred, Djiku, Becao... Geri dönüş tarihleri belli oldu

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona kusursuz bir giriş yapan Fenerbahçe, üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ligde oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybetmişti.

Buna karşın milli ara öncesi ligi zirvede tamamlayan Fenerbahçe'ye sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haberler gelmeye başladı.

Milli arada yara saran Sarı-Lacivertlilerde bazı futbolcular oynayacak duruma geldi. İşte Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumu:

Joshua King, Emre Mor, Cengiz Ünder: 3 futbolcu da sakatlıklarını tamamen atlattı ve taktik idmanlarda ye aldı. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde 3 futbolcu da oynayacak durumda.

Serdar Aziz: Sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ekim ayı sonunda operasyon geçiren Serdar Aziz'in aralık ayının ilk haftasında oynayabilecek duruma gelmesi planlanıyor.

Becao: Pendikspor maçında tendonu kopan Becao'nun ise oca ayının ilk haftalarında sahalara dönmesi bekleniyor.

Djiku: Ludogorets maçında sakatlanan ve sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilen Djiku da bireysel çalışmalara başladı. Başarılı stoperin gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

Fred: Sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Fred'in Fatih Karagümrük maçında riske edilmemesi bekleniyor. Fred'in bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor maçında sahada olması öngörülüyor.