Fred ve Becao'dan kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

ads ads ads ads
01/11/2023

ads
Fred ve Becao'dan kötü haber

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

01/11/2023 18:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fred ve Becao’dan kötü haber
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.