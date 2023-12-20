Fred ve Mert Hakan derbide yok

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta Fred direkt, Mert Hakan Yandaş ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine iki futbolcusundan yoksun çıkacak.

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20/12/2023

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Fred ve Mert Hakan derbide yok


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 4-3 kazanan sarı-lacivertlilerde, Fred ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray derbisince cezalı duruma düştü.

Fred, 90+8'de direkt kırmızı kart gördü. Mert Hakan Yandaş ise 90+11'de itirazları sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

20/12/2023 20:14
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TAGS: Fred ve Mert Hakan derbide yok
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