Fred ve Mert Hakan derbide yok
Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta Fred direkt, Mert Hakan Yandaş ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine iki futbolcusundan yoksun çıkacak.
20/12/2023
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 4-3 kazanan sarı-lacivertlilerde, Fred ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray derbisince cezalı duruma düştü.
Fred, 90+8'de direkt kırmızı kart gördü. Mert Hakan Yandaş ise 90+11'de itirazları sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.