Fred'de 30 milyon euroluk detay ortaya çıktı

Çaykur Rizespor maçıyla sahalara harika bir dönüş yapan Fred, kariyerinin ilk hat-trick'ini yapmıştı. Fenerbahçe'nin zorlu deplasmandan rahat çıkmasında başrol oynayan Fred'in yaz transfer döneminde ciddi teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Fred, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı.

Haberde Brezilyalı yıldıza gelen teklifin 3 yıl için toplam 30 milyon euro olduğunun altı çizildi.

Fred'in teklifi hiç düşünmeden reddettiği ve Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu belirttiği vurgulandı.

Yine haberde Fred'in Fenerbahçe'den senelik 5 milyon euro aldığı bildirildi.

Fenerbahçe, 3+1 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki Fred'in transferi için Manchester United'a 9.74 milyon euro ödemişti.