Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Fred, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşındaki Lugano maçında sakatlandı.

Ayağına aldığı müdahale sonrası bir süre kendini deneyen Fred, müsabakaya devam edemedi.

Geçtiğimiz sezon sakatlığı sebebiyle toplam 14 maç kaçıran Fred'in sezon başında yeniden sakatlanması Sarı-Lacivertlileri endişelendirdi.

Brezilyalı orta saha oyuncusuyla ilgili kötü haberi ise Jose Mourinho verdi.

Maç sonrası açıklamalar yapan Portekizli teknik adam, Fred'in Lille ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda forma giyemeyeceğini tahmin ettiğini belirtti.

Mourinho, "Bugün ilk sakatlığımızı yaşadık. Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile ilk maçını 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacak olan Fenerbahçe, 13 Ağustos'ta rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

Fenerbahçe 10 Ağustos Cumartesi günü ise Süper Lig'in ilk hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek.