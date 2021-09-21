Freddie Mercury'nin NFT'leri açık artırmada: Gelir AIDS'le mücadeleye gidecek

Queen’in solisti, dünyaca ünlü sanatçı Freddie Mercury'den ilham alan ve NFT’ye dönüştürülen 4 sanat eseri, bugün açık artırmaya çıkarılıyor.

Açık artırmadan elde edilecek gelir, AIDS’le mücadele eden yardım kuruluşu The Mercury Phoenix Trust'a bağışlanacak.

NFT’ye dönüştürülen video şeklindeki dijital sanat eserlerinden birinde Mercury'nin portresi, diğer ikisinde büstleri görülüyor. Bir diğerinde ise göletle çevrilmiş bir piyano resmediliyor.

Söz konusu eserler Blake Kathryn, Chad Knight, Mat Maitland ve MBSJQ imzasını taşıyor.

NFT, açılımıyla "non-fungible token", Türkçede genellikle "değişimi mümkün olmayan para ya da çip" diye niteleniyor. NFT'nin özgün ve biricik olması, kendi türünden başka bir değerle takas edilemeyeceği anlamına geliyor.

Dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılan NFT, dönüştürülen varlıkların özgünlüğünün kolayca doğrulanmasını sağlıyor.

Oyun kartları, tablolar veya antika eşyalar gibi NFT'lerin de sergilendiği ve açık artırmayla satın alınabileceği pazarlar mevcut.

Mercury NFT’lerinin satışının organizatörleri, açık artırmanın 20 Eylül'den itibaren dijital sanat pazarı SuperRare'de yapılacağını aktardı.

Gelirin bağışlanacağı The Mercury Phoenix Trust, Queen üyeleri Brian May ve Roger Taylor Jim Beach tarafından Mercury adına kurulmuştu.

Söz konusu dernek, dünya genelinde AIDS’le ilgili eğitim ve farkındalık projelerini finanse ediyor.

Yardım kuruluşunun SuperRare’le ortak açıklamasında açık artırmanın Mercury’nin 75. doğum günü şerefine planlandığı ifade edildi.

1991'de AIDS'e bağlı zatürre nedeniyle hayatını kaybeden Mercury, yaşasaydı 5 Eylül'de 75’ine girecekti.

Independent Türkçe, Euronews, SuperRare

Derleyen: Çağla Üren

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21/09/2021 09:29