Fred'in cezası belli oldu

PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 78 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mındihome Kayserispor'u 4-3 yenen Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları belli oldu.

TFF'nin açıkladığı PFDK Kararları'nda Fred'e 3 maç ve 39 bin lira, Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç men ve 78 bin lira para cezası verildi.

Brezilyalı oyuncu ligdeki Galatasaray, İstanbulspor ve Konyaspor maçlarında görev alamayacak.