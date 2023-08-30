Fredrik Midtsjö'den sürpriz transfer: Süper Lig'de kalıyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Transfer ettiği Fredrik Midtsjö, Sarı-Kırmızılılardan ayrılıyor.

FREDRIK MIDTSJÖ PENDİKSPOR'A



Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö, beIN SPORTS'un haberine göre Pendikspor'a imza atıyor.

Haber detayında Pendikspor'un hem Galatasaray hem de Fredrik Midtsjö ile her konuda anlaştığı bilgisi geçildi. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.



Pendikspor'un Fredrik Midtsjö transferi için Galatasaray'a 3 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor.

FREDRIK MIDTSJÖ'NÜN GALATASARAY KARNESİ



Galatasaray formasıyla toplam 28 maça çıkan Fredrik Midtsjö 2 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.