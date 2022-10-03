Tatlısu'da evinde aniden hayatını kaybeden 57 yaşındaki Paul David Freeland'ın otopsi raporu açıklandı.Freeland’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “mevcut kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndna yapılan açıklama şöyle:01.10.2022 tarihinde, Tatlısu’da kalmakta olduğu site içerisinde rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitiren sakin Paul David FREELAND (E-57)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “mevcut kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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03/10/2022 13:35