Freiburg: 1 - Borussia Dortmund: 3 | Edin Terzic ve yedek oyunculardan bir ilk

Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanında son 13 dakikada sonuca gitti. Ev sahibi ekip Gregoritsch'in 35. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Freiburg skoru artırma şanslarından yararlanamadı.



Konuk Borussia Dortmund ise Sebastien Haller'in hastalığı nedeniyle maça yeni golcü Anthony Modeste ile başladı. Dortmund'u galibiyete sonradan oyuna giren üç isim taşıdı.

İlk olarak 77. dakikada genç Bynoe-Gittens'in uzaktan şutunda kaleci Mark Flekken'in hatasında top ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.



Bynoe-Gittens, 83. dakikada skoru 2-0 yapabilirdi; bu fırsatı değerlendiremese de bir dakika sonra Moukoko'nun skoru 1-2 yapan golünde harika bir koşuyla atağı başlattı.

Maçta son sözü 88. dakikada Marius Wolf söyledi ve Borussia Dordmund sahadan 3-1 galip ayrıldı.

NOT: Jamie Bynoe-Gittens'de, Youssoufa Moukoko ve Marius Wolf maçı kazandıran isimler olurken, kulüp tarihinde ilk kez yedek kulübesinden gelen üç oyuncu lig maçında aynı anda gol attı.



Dortmund, bu sezon üst üste ikinci maçını da kazanırken; bir dönem Beşiktaş'ta da (2013-15 sezonlarında Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı) çalışan Edin Terzic, Dortmund'la üst üste 9. lig maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu. Bundan önceki kulüp rekorunun sahibi Jurgen Klopp'tu.

Bu habere tepkiniz:



13/08/2022 11:59