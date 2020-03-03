“Frida” filminin gösterimini yapılacak

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında kadın temalı uzun metrajlı film Frida’nın gösterimini ve film üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Meksikalı Ressam Frida Kahlo’nun sıra dışı yaşam öyküsünü beyazperdeye yansıtan iki Oscar ödüllü film Frida 6 Mart’ta MGA Sakarya Tesisi’nde saat 18.30’da gösterilecek. Filmin ardından film üzerine bir söyleşi de yapılacak. Etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.

03/03/2020 19:11