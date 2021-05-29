Friends The Reunion: Herkesin ağladığı bölüm

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri ertelenen ve hayranlarının uzun zamandır beklediği, fenomen dizi Friends'in özel bölümü bu hafta yayınlandı. Sosyal medyadan bölümü izlerken duygulanan hayranlar kısa sürede Friends etiketini, trendlere taşıdı. Yıllar sonra bir araya gelen dizinin oyuncuları da özel bölümde, duygusal anlar yaşadı. Ayrıca dizide 10 sezon boyunca inişli çıkışlı ilişkileri olan iki karakteri canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer, yıllar önce birbirlerinden hoşlandıklarını açıkladı. (Spoiler uyarısı: Eğer diziyi izlemediyseniz ya da sonunu/detaylarını öğrenmek istemiyorsanız bu haberin devamını okumayın.)

17 yıl sonra Friends dizisinin oyuncuları bir araya geldi ve Friends Özel Bölümü'nü (Friends Reunion Special) çektiler. Hayranların, yıllardır beklediği bu bölüm nihayet 27 Mayıs’ta HBO Max’te yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz özel bölümü izlemeye başlayan hayranlar, sosyal medyada gözyaşlarına boğulduklarını anlatan paylaşımlar yaptı.

(NOT: Spoiler, bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren; eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazzı etkileyebilecek açıklama veya ipucu.)

104 dakika süren bu özel bölüm, sabah 08:00'den itibaren Birleşik Krallık'ta yayınlanmaya başlandı ancak birçok izleyici, izlemek için 20: 00'de TV'de yayınlanana kadar bekledi.

Yıllardır popülerliğini koruyan sitcomun yıldızları Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, ve Matt LeBlanc dizinin yıllar sonra tekrar kurulan setinde bir araya geldi.

Bölümü izlemeye başlayan birçok hayran, “ilk on dakikasından itibaren ağlamaya başladım” mesajları paylaşmaya başladı. Ancak ağlamaya başlayan sadece hayranlar değildi. Özel bölümün daha ilk dakikalarında, yıllar önce çekim yaptıkları sete gelen Jennifer Aniston, içeri girer girmez ağlamaya başladı.

Altı Friends üyesi, yıllar sonra ilk kez şovun orijinal setinde yeniden bir araya geldi ve izleyiciler kadar yıldızlar için büyük bir andı. Bölüm sırayla oyuncuların sete gelmesiyle başlıyor. Sette birbirini gördükten sonra duygusal anlar yaşayan oyunculardan ilk gözleri dolan Aniston oldu. Friends’in Rachel’ı daha ilk dakikalarda, “mendil kutusu nerede?” diye sordu.

Özel bölüm, oyuncuların bir araya gelip sohbet ettikleri, röportaj verdikleri ve diziyle ilgili eski hatıralarını andıkları çeşitli anlardan oluşuyor.

Oyuncuların dizi setindeki duygusal anlarından sonra, James Corden, oyuncularla 27 yıl önce dizinin jeneriğinin çekildiği yerde röportaj yapıyor.

YILLAR SONRA GELEN AŞK İTİRAFI

Oyunculara çeşitli sorular soran James Corden, dizinin çekildiği yıllarda oyuncular arasında bir ilişki yaşanıp yaşanmadığını sordu.

Bunun üzerine David Schwimmer ve Jennifer Aniston, dizinin ilk sezonunda birbirlerine gerçekten aşık olduklarını itiraf etti.

Dizide Aniston’ın karakterine yıllardır aşık olan Ross karakterini canlandıran Schwimmer, “bir noktada ikimizde birbirimizden gerçekten çok hoşlanıyorduk ama bu iki geminin yan yana geçmesi gibiydi. Sürekli birimiz, bir ilişkideydi” dedi.

Aniston ise aralarındaki bu çekimi ve aşkı Rachel ve Ross’un ilişkisini daha gerçekçi yapmak için kullandıklarını belirtti.

Bölümün ilerleyen kısımlarında, dizinin yaratıcılarından David Crane ve Marta Kauffman, diziyi yapmaya nasıl karar verdiklerini, oyuncuları nasıl seçtiklerini ve onlarla tanışma hikayelerini anlattı.

Dizinin büyük bir fenomen haline geleceğini tahmin etmediklerini belirten yaratıcılar, dizi fikrinin tamamen kendi hayatlarından yola çıktığını hatta ‘Chandler’ ismini bir arkadaşlarından çaldıklarını söyledi.

ÖZEL BÖLÜMÜN KONUKLARI

Bölümün bazı kısımlarında ise çeşitli konuklar yer alıyordu. Dizide Gunther’ı canlandıran James Michael Tyler, James Corden’ın sunduğu programa, Zoom ile bağlandı.

David Beckham, bölümde yer alan özel konuklardan biriydi. Temizlik takıntısı nedeniyle kendini ‘Monica’ karakteri gibi gördüğünü söyleyen Bechkam seyahat ederken gittiği birçok yerde kendini evinde hissetmek için Friends izlediğini itiraf etti.

Dizideki bazı unutulmaz kostümlerin gösterildiği mini bir defilede Justin Bieber, Ross karakterinin bir Cadılar Bayramı bölümünde giydiği patates kostümüyle yer aldı. Ayrıca dizideki birkaç kostümü de Cara Delevingne sergiledi.

1994-2004 yılları arasında ekrana gelen Friends, dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesine sahip. Özel bölümün çekilmesi geçen yıl corona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

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29/05/2021 08:55