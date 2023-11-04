Friends yıldızı Matthew Perry son yolculuğuna uğurlandı

Friends dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.

Evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan Perry, 54 yaşındaydı. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Perry'ye otopsi yapılacak. Toksikoloji raporunun çıkmasının zaman alacağı belirtilmişti.

28 Ekim'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Los Angeles'ta yapılan törenle toprağa verildi. Dizinin çekildiği Warner Bros. stüdyolarına çok da uzak olmayan ve Michael Jackson, Lucille Ball and Elizabeth Taylor gibi isimlerin mezarının bulunduğu Forest Lawn mezarlığında Perry'nin sevenleri toplandı.

Oyuncuyu uğurlamaya Friends dizisinden rol arkadaşları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer geldi.

Perry, 1994 ile 2004 yılları arasında Friends dizisinde Chandler Bing karakterine hayat vermişti

SON PAYLAŞIMI JAKUZİDEN

Perry’nin son Instagram paylaşımı da jakuziden bir fotoğraftı. Fotoğrafta ünlü aktör, evinin jakuzisinde kulaklıklarıyla görülüyor. Ünlü yıldızın son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Perry'nin kişisel asistanının, oyuncunun Los Angeles'ta bulunan Pacific Palisades'teki evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı ve ona yeni bir telefon ile numaralı gözlük almaya gittiği öğrenildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, cumartesi günü saat 16.00'da eve döndüğünde ünlü aktörü jakuzide tepkisiz bir şekilde bulan asistanı acil yardım çağırdı. 911 ekipleri 16.07'de yıldızın kalp krizi geçirdiğine dair çağrı aldı ve olay yerine vardıklarında Perry'yi jakuzisinde ölü buldu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİNE GEREK KALMADI

TMZ'nin elde ettiği 15 saniyelik ses kaydında, bir adamın "boğulma vakasına müdahale edeceklerini" söylediği duyuluyor. Ünlü aktörün asistanı, acil servise haber verdikten sonra Perry'nin kardeşlerinden biri ve annesi Suzanne'ı aradı.

Jakuzide öldüğü anlaşılan ünlü aktör hiç hastaneye götürülmedi.

Perry'nin tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oyunu iki saat oynadığı ve ardından evine dönüp dinlenmek için jakuziye girdiği öğrenildi. Evinin yakınında bulunan Riviera Country Club'da pickleball oynadığı sırada aktörün moralinin iyi olduğu ifade edildi.

ROL ARKADAŞLARINDAN İLK AÇIKLAMA

Perry'nin ölümünün ardından "Friends" dizisindeki rol arkadaşları ortak bir açıklama yapmıştı. Yakın dostları Matthew Perry'i kaybeden "Friends" yıldızlarının People'a yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte."