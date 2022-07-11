Frontex'ten gıda krizi nedeniyle AB'ye yeni göç dalgası uyarısı

Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının güvenliğinden sorumlu kurumu Frontex, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı gıda krizinin kıtaya doğru yeni göç dalgalarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Sınır Koruma Ajansı Frontex Başkan Vekili Aija Kalnaja Birliğin yeni mülteci akınına hazırlıklı olması gerektğini belirtti. AB'nin Ukrayna'dan gelen mülteciler için hazırlıklı olduğunu vurgulayan Frontex yetkiilisi "Aynı zamanda gıda güvensizliği sebebiyle başka bölgelerden gelebilecek mülteciler için de hazırlıklı olmalıyız" dedi.

AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Çekya'nın başkenti Prag'daki AB İçişleri Bakanlrı toplantısına katılmadan önce gazetecilere bilgi veren Kalnaja "Biliyorsunuz Ukrayna'dan buğday ulaşımı aksadı. Ve bu bir göç dalgası yaratacak. Bu nedenle biz buna hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri, yetkilisi oldğuğu kurumun Akdeniz ve Ege'deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddiaları üzerine istifa etmişti.

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11/07/2022 19:27