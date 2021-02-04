Fuar Alanı'nda test yaptırdı, sonucu pozitif çıktı!

Lefkoşa Fuar Alanı'nda ücretsiz PCR testi yaptıran Seyhan Yıldırımbora, test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yıldırımbora hiçbir belirtisi olmadan kendi isteği ile test yaptırdığını sonucun pozitif çıktığını söyledi.

Yıldırımbora, temaslılarına da çağrı yaparak “unuttuklarım olabilir. Lütfen kendileri ve çevremizdeki insanları düşünerek bakanlığa bilgi versin” dedi.

Seyhan Yıldırımbora'nın açıklaması şöyle:

"Herhangi bir belirti olmaksızın kendi isteğimle Fuar Alanı'na gidip PCR testi yaptırdım.

Sonucu pozitif çıktı... Şu an Koronavirüs teşhisi ile hastanedeyim. Yapılan muayene sonucunda hafif bir enfeksiyon olduğu ve hastanede değil pandemi otelinde karantinaya alınacağım söylendi.

Ben hatırladığım kadarıyla bu süreçte muhatap olduklarımın listesini verdim. Unuttuklarım olabilir... Benimle 10 dakikadan fazla aynı ortamda olanlar, lütfen kendileri ve çevremizdeki insanları düşünerek bakanlığa bilgi versin."

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04/02/2021 17:37