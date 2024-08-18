Fuar’da kazanan Alptürk-Çağla ikilisi oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, “Zafer Doğan Anı Rallisi”, 17 Ağustos’ta Sami Doğan Motors önünden başladı. 22 ekibin start aldığı yarışta ilk gün Fuar SSS geçildi ve günün birincisi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu

Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapılıyor. Sami Doğan Motors’un yanı sıra, Çağra Home Center, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü Sami Doğan Motors önünden start aldı. 22 ekibin start aldığı organizasyonda ilk gün ekipler uzun bir aranın ardından ilk kez Fuar Seyirci Özel Etabı’nı geçtiler. 3:09,8 saniyelik derecesiyle günün birincisi Goodyear Racing Team ekibi, Skoda Fabia Rally2 açlarıyla Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu. Günün ikincisi NEU Drift Racing Team ekibi, Volkswagen Polo GTI Rally2 araçlarıyla Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi olurken, Skoda Fabia Rally2 araçlarıyla Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi üçüncü oldu.

Pazar günü Meriç, Balıkesir, Mora ve Balıkesir Uzun etapları geçilecek

18 Ağustos 2024 Pazar günü ise Meriç, Balıkesir ve Mora bölgelerinde hazırlanan 4 etap ikişer kez geçilecek. Rallinin ikinci günü, yaklaşık 5,7 kilometre uzunluğundaki Meriç Etabı ile başlayacak. 10.33’de başlayacak etabın ardından 11.06’da yaklaşık 8,8 kilometre uzunluğundaki Balıkesir Etabı ve tekrar 11.59’da Meriç Etabı ile 12,32’de Balıkesir Etabı geçilecek. Servis arasının ardından ekipler bu kez 14.35’de yaklaşık 2.50 kilometre uzunluğundaki Mora Etabı’nı geçecekler. 14,58’de yaklaşık 14,2 kilometre uzunluğundaki Balıkesir Uzun etabı geçilecek ve ardından yeniden 15.51’de Mora ile 16.14’te Balıkesir Uzun Etabı geçilerek ralli son bulacak. Ekipler finiş görmelerinin ardından ödül töreni için Sami Doğan Motors’a dönecekler.