Fuat Oktay: Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Oktay, törende yaptığı açıklamada "Rum tarafı hala bölgede kendine yancı bulma yönünde. Bölgede hak hukuk hakkaniyet konuşacak yancılar değil. Bunu da herkes böyle bilsin." ifadelerini Oktay, "Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir" dedi.

İşte Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.

Rum tarafı hala bölgede kendine yancı bulma yönünde. Bölgede hak hukuk hakkaniyet konuşacak yancılar değil. Bunu da herkes böyle bilsin.

Akdeniz'de karbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir

İyi niyetli çabalarımız Rum tarafının doyumsuz zihniyeti yüzünden sonuçsuz kaldı. Kıbrıs Türkünü hiç bir zaman eşit ortakları olarak görmedi.

2017'de Grand Montana'da Rum tarafı 'Kıbrıs Türkleri ile hastaneleri bile paylaşmayız' dedi. Özellikle Maraş'ı kullanarak yalan gündemlerle dikkat toplamaya çalışıyorlar. Maraş, KKTC toprağıdır, bu böyle biline. Hiç kimse yalan, dolanla uluslararası toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin. Çözümsüzlükle bu toprakların kaynağını çürütmelerine izin vermeyeceğiz. AB uyum komiseri hafta sonu burada yine dostlar alışverişte görsün misali görüşmeler yaptı.

Hangi eşit tutum, hangi Avrupa değerleri... La Fontaine'den masallar... Bir çözüm olacaksa Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesiyle olacaktır ancak.

Uluslararası alanda bu adımların devamı gelecek, Kıbrıs Türk halkının önünde hiçbir ambargo duramayacaktır.

Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesinde şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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20/07/2022 10:24