Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti KKTC’ye geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve komisyon üyelerinden bir heyet saat 18.00'de KKTC’ye geldi.

Heyeti Ercan Havalimanında, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu karşıladı.

Oktay Havalimanından ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamada, KKTC'de yapacakları görüşmelerde Birleşmiş Milletlerde yaşanan gelişmeler de dahil çeşitli konuları görüşüp,iki meclis arasında var olan ilişkileri daha ileri nasıl taşıyabileceklerini ele alacaklarını kaydetti.

Yeni hava limanına da değinen Oktay, TC olarak havalimanının bir an önce bitmesi için çok uğraştıklarını, esas hedefin yeni havalimanı ile oluşacak yeni fırsatlar olduğunu söyledi.

Turizmle ilgili bazı gelişmeler için eski hava limanındaki bazı güvenlik sorunları ve eksikliklerin, uçuşlarla ilgili bazı sorunların bahane gösterildiğini anlatan Oktay, "Altyapı ve üstyapısıyla yeni havalimanının turizme olumlu yansımalarını göreceğimizi ümit ediyoruz" dedi.

Dışilişkiler Komisyonu olarak yaptıkları her yurt dışı temasta Kıbrıs konusunun mutlak olarak gündemlerinde olduğunu ifade eden Oktay, temaslarında KKTC'nin tanınması ve seyahat hakkını dahi kısıtlayan ambargoların kaldırılması, KKTC'nin egemen eşit devlet olarak diğer uluslar arasında yerini alması için çalıştıklarını söyledi.

Oktay, "Bu konuyu sürekli olarak gündeme getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Sonuna kadar da gideceğiz. Bundan geri dönüş yok artık" dedi.

Heyet yarın ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi de toplantı yapacak heyet, 29 Eylül Cuma Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek. Heyet Kapalı Maraş’ı da ziyaret edecek. Heyet Cuma akşamı KKTC’den ayrılacak.