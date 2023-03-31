Fuat Oktay, bugün KKTC’ye geliyor

Fuat Oktay bugün ülkemizde resmi temaslarda bulunacak..

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31/03/2023

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Fuat Oktay, bugün KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye geliyor.

Fuat Oktay bugün ülkemizde resmi temaslarda bulunacak.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre resmi ziyaret için KKTC’ye gelecek olan Fuat Oktay, KKTC‘deki programı kapsamında, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel’de yaşamını yitiren öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı’ndaki mezarlıklarını ziyaret edecek.

Başbakan Ünal Üstel ile de görüşecek olan Fuat Oktay, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.

Oktay, Gazimağusa’daki Polat Paşa Camisi’ndeki iftar programında da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de Cumartesi günü görüşecek olan Fuat Oktay, Türkiye’den gelen depremzedeleri evlerinde misafir eden ailelere de ziyarette bulunacak.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı üyeleriyle ise Lefkoşa’da buluşacak, Hala Sultan Camisi’ndeki iftar programında KKTC‘li vatandaşlarla bir araya gelecek.

brt

31/03/2023 09:16
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TAGS: Oktay, KKTC,
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