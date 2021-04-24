Fuat Oktay: Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başsağlığı diledi.

Fuat Oktay sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası, Kıbrıs Türk’ünün varoluş mücadelesinde önemli yeri olan Rüstem Tatar Beyfendinin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Cumhurbaşkanı, ailesi ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum.

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24/04/2021 10:58