Fuat Oktay: Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başsağlığı diledi.
24/04/2021
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başsağlığı diledi.
Fuat Oktay sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası, Kıbrıs Türk’ünün varoluş mücadelesinde önemli yeri olan Rüstem Tatar Beyfendinin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Cumhurbaşkanı, ailesi ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum.