Fuat Oktay: Kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Gemi Kurtaran” Römorkörünün KKTC Kıyı Emniyetinde görevlendirilmesi töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, seyir emniyetini artırma ve denizleri her türlü olumsuzluktan korumaya yönelik her türlü kapasitesi bulunan römorkörün, Türk Bayrağıyla hayırlı görevler ifa edeceğine inanç belirtti.

Sivil denizciliğin, Türkiye’nin karasuları ve uluslararası sularda, arama kurtarma ve deniz kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetlerini ayırım göstermeksizin yerine getirdiğini dile getiren Fuat Oktay, sivil denizcilik dışında, Türk Deniz Kuvvetlerinin de Akdeniz Kalkanı gibi Doğu Akdeniz’de, deniz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerin korunması çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Bölgede yaşanan gelişmeler ve deniz yetki alanlarında son dönemde hızla değişen güvenlik dengeleri, deniz kuvvetlerinin caydırıcılık gücünün daha da ileriye taşınmasını gerekli kıldığını kaydeden Fuat Oktay, “Milli maksatlarla Doğu Akdeniz’de bulunan araştırma gemilerine ve sondaj platformlarına her türlü koruma destek ve refakat faaliyetlerini çelikten irademizle sürdürmekteyiz.” diye konuştu.

Türk denizcilerinin, Ege ve Doğu Akdeniz’de, TC ve KKTC’nin haklarının güvencesi, uluslararası ve garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında barış ve güvenliğinin de teminatı olduğunu ifade eden Oktay, “Türkiye olarak her zaman Doğu Akdeniz’in bir barış denizi haline gelmesini, bunun için de doğal kaynakların adil bir şekilde çıkartılması ve paylaşılması gerektiğini her zaman savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, Antalya Körfeziyle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki, kıta sahanlığımızda arama ve çıkama faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemiz hem kendi hakları hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde korumaya devam edecektir” dedi.

“KKTC’NİN, LİMAN ALTYAPISI VE DENİZ KULLANIMI NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA, EGEMENLİĞİ DE AYNI ORANDA KUVVETLİ OLUR”

Denizlerin önemine vurgu yaparak, denizcilik sektörünün gelişmesine ve denizlerde operasyonelliğin artmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Oktay, Akdeniz’de önemli stratejik bir konuma sahip olan KKTC’nin, liman altyapısı ve deniz kullanımı ne kadar güçlü olursa, egemenliğinin de aynı oranda kuvvetli olacağını ifade etti.

KKTC’de amatör denizciliği geliştirme ve 2023’e kadar 20 bini aşkın amatör denizci kazandırmayı hedeflediklerini de dile getiren Oktay, KKTC’ye açık deniz lojistik desteklerini, yeni limanlar ekleyerek yaygınlaştıracak ve gemi trafik hizmetlerini çok daha etkin halde getireceklerini dile getirdi.

Oktay, denizcilik sektöründeki gelişmelerin KKTC’ye sağlayacağı güvenlik ve ekonomik yöndeki katkıları göz önünde bulundurarak, denizcilik alanında, Türkiye’nin sahip olduğu bilgi birikimi ve potansiyeli Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıyı emniyeti ve Gemi Kurtarma göreviyle, bu günden itibaren KKTC’ye tahsis edilen Gemi Kurtaran römorkörü ve kıyı emniyeti sayesinde, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren sondaj gemileri Fatih ve Yavuz ile sismik araştırma platformlarının faaliyetlerini yaparken gözlerinin arkada kalmayacağını dile getiren Fuat Oktay, römorkörün, açık deniz lojistik destek ve gemi kurtarma faaliyetlerinde KKTC’nin deniz egemenliği ve denizcilik faaliyetlerinin gelişmesine önemli kaktı sağlayacağına inanç belirtti.