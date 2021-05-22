Fuat Oktay KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde inceleme yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

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22/05/2021

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Fuat Oktay KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde inceleme yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Oktay, ilk olarak Türkiye'den Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı'nda inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi alan Oktay, beraberindekiler ile bugün açılışı yapılacak KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu ve son durum hakkında bilgi aldı.

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer de Oktay'a eşlik etti.

 

22/05/2021 15:04
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TAGS: KKTC Sulamaları İletim Tüneli, Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı, , kktc
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