Fuat Oktay KKTC’de

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC‘ye geldi.

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20/07/2022

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Fuat Oktay KKTC’de

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC‘ye geldi.

Oktay Ercan Havalimanı’na varmasının ardından başkent Lefkoşa’ya hareket etti ve ilk olarak Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene katıldı.

Oktay 09.30’da ise Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’da yer alacak resmigeçit törenine katılarak konuşma yapacak.

20/07/2022 08:44
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TAGS: Fuat Oktay
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