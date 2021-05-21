Fuat Oktay, KKTC’de
21/05/2021
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. Oktay’ı Ercan Havalimanı’ndan Başbakan Ersan Saner’in yanı sıra bakanlar karşıladı.
Oktay’a, KKTC ziyaretinde Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik ediyor.
Oktay, yarın saat 14.00’te Güzelyurt’ta “KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni”ne katılacak ardından saat 16.15’te Vadili’yi ziyaret edecek.
Fuat Oktay, saat 18.00’de Gazimağusa’da “Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması” etkinliğine katılacak.