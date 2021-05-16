Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye gelecek. Oktay’ın geleceğini Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Alt yapılarla ilgili çalışmaların ilerlemesi için özel bir gayret içine girdiklerini belirten Başbakan Saner, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önümüzdeki günlerde ülkemize gelecek ve kendisiyle birlikte, Anavatan Türkiye’den deniz altı borularla Geçitköy Gölet’ine taşınan suyun tarımsal sulamada kullanımıyla ilgili güzel haberleri halkımızla paylaşacağız.”

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16/05/2021 15:35