Fuat Oktay KKTC’ye Geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu akşam  saat 19.00’da KKTC’ye geliyor.

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21/05/2021

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Fuat Oktay KKTC’ye Geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu akşam  saat 19.00’da KKTC’ye geliyor.

Oktay’a,  KKTC ziyaretinde Türkiye  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik edecek.

Oktay, yarın saat 14.00’te Güzelyurt’ta “KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni”ne katılacak  ardından  saat 16.15’te Vadili’yi ziyaret edecek.

Fuat Oktay, saat 18.00’de  Gazimağusa’da “Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması” etkinliğine katılacak.

21/05/2021 14:00
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TAGS: Fuat Oktay, Bekir Pakdemirli, türkiye, güzelyurt, kktc, haber, kıbrıs
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