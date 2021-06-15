Fuat Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyetini kabul etti

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15/06/2021

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Fuat Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyetini kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, kısa süre önce KKTC'de temaslarda bulunan heyet üyelerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Heyette Erdem'in yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yer aldı.

15/06/2021 19:06
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