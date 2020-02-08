Fuat Oktay’dan Mustafa Akıncı’ya tepki!

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı açıklamaların oturduğu makama yakışmayacak ifadeler olduğunu belirtti.

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08/02/2020

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Fuat Oktay’dan Mustafa Akıncı’ya tepki!

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Oktay, şunları belirtti:

* Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir.

* Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum.

* Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir.

08/02/2020 19:42
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TAGS: Fuat Oktay, Mustafa Akıncı
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