Fuat Oktay’ın son testi negatif çıktı

Koronavirüse yakalanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son testinin negatif çıktığını duyurdu.

Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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02/01/2022 20:38