Fuat Tek, Demir Yumruk’u kabul etti

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Ekim ayında ringe çıkacak olan Metin Turunç’u kabul ederek başarı diledi.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek Milli boksör Metin Turunç’u kabul etti. Turunç’u kabulünde konuşan Fuat Tek, son dönemde aldığı başarılarla ülke bayrağını dalgalandıran Turunç’u yakından takip ettiğini söyledi. Ülke adına Metin ve diğer sporcuların elde ettikleri başarıların önemli ve gurur verici olduğunu söyleyen Fuat Tek, Metin’in önümüzdeki ay çıkacağı müsabakadan yine başarı ile döneceğine şüphesi olmadığını belirterek Milli boksöre Ukrayna’da yapacağı boks müsabakası öncesinde başarı diledi.

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29/09/2021 10:01