Fuego Yanardağı'ndan kaçış

Guatemala'da "Ateş Volkanı" adı verilen Fuego Yanardağı'nın kaya ve kül püskürtmesi üzerine civar yerleşim yerlerindeki yaklaşık 4 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Guatemala Volkanoloji Dairesinden yapılan açıklamada, havaya kaya, duman ve kül püskürten yanardağda meydana gelen patlamaların evleri salladığı belirtildi.

Ulusal afet komisyonu, yanardağ civarındaki 3 bin 925 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Guatemala Afet Zararlarını Azaltma Ulusal Koordinasyon Sözcüsü David de Leon, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine volkan civarındaki en az 8 yerleşim biriminde ikamet eden kişilerin güvenli yerlere tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.

3 bin 763 metre yüksekliğindeki Ateş Volkanı, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri.

Fuego Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar sonucu 194 kişi ölmüş, 234 kişi kaybolmuştu.