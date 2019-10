Fuhuş yaptıran iki kişi hapse gönderildi!

Girne’de iki kadına fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ferdi Yıldırım 15 ay, Yakup Can Cuhadar ise 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar, “Fuhuşa Teşvik” ve “Fahişelik Yaptırma” davalarından hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme sanıkların aralarındaki yaş farkı nedeniyle ceza ayrımına gitti.

20 yaşındaki Yakup Can Cuhadar kız arkadaşını, 31 yaşındaki Ferdi Yıldırım da karısını fuhuşa teşvikten 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan Yargıç Meltem Dündar, “Fuhuşa Teşvik” ve “Fahişelik Yaptırma” suçlarının kaza mahkemesinin yetkisine giren en ağır suçlardan olduğunu belirtti. Meselenin olgularına değinen Dündar, sanıkların ilk kez olmak kaydı ile 23 Eylüde ülkeye giriş yaptıklarını, sanık 2’nin internet üzerinden müşteri bulduğunu, sanık 1’in kadınların ulaşımını sağladığını ifade etti. Dündar, sanık 2’nin müşteri bulma karşılığında 200 TL, sanık 1 in ise ulaşım için kadınlardan 100 TL aldığını söyledi. Söz konusu kadınların ifadelerine de değinen Dündar, 400 TL karşılığında erkelerle birlikte olduklarını söylediklerini aktardı. Dündar, sanık 1 in ifadesinde eşinin masör olduğunu söylediğini, fuhuş için değil masaj için söz konusu yere gittiğini, diğer kadının ise fuhuş yapacağından haberi olduğunu söylediğini belirtti. Dündar, söz konusu kadınların ise her iki sanığın fuhuş yaptıklarından haberdar olduklarını söylediklerini aktardı. Dündar, bu tip suçların toplum ahlakına ve sağlına zarar verdiğini ifade etti.

Dündar, kadın bedeninin eşyalaştırılmasının önlenmesi gerektiğine değindi. Dündar sanık 1’in eşini, sanık 2’nin ise kız arkadaşına fuhuşa yaptırdığını, bu hususun meselenin olgularını ağırlaştırdığını ifade etti.

Dündar, ayrıca sanıkların turist olarak ülkeye gelip söz konusu suçları işlediğine değindi. Dündar,

Sanıkların ifade verip adaletin erken tecellesine aktkı koymasını, cezalarını ülkelerinden ve aielerinden uzak çekecek olmasını da değerlendirdiğini kaydeden Dündar, sanıkların aralarındaki yaş farkı nedeniyle ceza ayrımına gittiğini söyledi. Dündar, 20 yaşındaki Yakup Can Cuhadar’ı 12 ay, 31 yaşındaki Ferdi Yıldırım’ı da 15 ay hapis cezasına çarptırdı.

24/10/2019 18:52